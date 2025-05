Intitolazione del Belvedere a Falcone e Borsellino

ROCCAVIVARA. «Ieri ho avuto l’emozionante privilegio di partecipare alla cerimonia di intitolazione del belvedere sovrastante il centro civico comunale di Roccavivara ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci.

L’evento è stato un momento di profonda riflessione e memoria condivisa, in nome di due figure cardine della storia repubblicana e della lotta alla mafia.

Intitolare uno spazio pubblico a Falcone e Borsellino non è solo un atto simbolico, ma rappresenta un chiaro messaggio alle future generazioni: il coraggio, la coerenza, il senso dello Stato e la fedeltà ai principi di giustizia devono continuare a ispirare la nostra azione quotidiana, dentro e fuori le istituzioni.

Ringrazio il sindaco Angelo Minni, l’Amministrazione comunale tutta e i tanti sindaci presenti per l’iniziativa e per aver saputo coinvolgere la comunità in un momento di così alto valore civile e morale.

È con gesti come questo che la memoria si fa viva e diventa un impegno concreto per costruire un’Italia più giusta e più forte». Così il senatore Costanzo Della Porta.