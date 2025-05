Isole Tremiti: la Bandiera Blu sventola anche per il 2025

ISOLE TREMITI. Un altro anno di eccellenza per le Isole Tremiti, che anche per il 2025 ricevono il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. La notizia, diffusa da alcune ore, premia l’impegno costante della comunità nella tutela del mare e nella valorizzazione del territorio. Il vessillo sventolerà non solo sulle isole, ma anche in altre quattro località della provincia di Foggia: Vieste, Peschici, Rodi Garganico e Zapponeta, tutte già insignite del riconoscimento lo scorso anno.

La cerimonia ufficiale si terrà il 13 maggio a Roma, dove saranno premiate tutte le località italiane che hanno ottenuto la Bandiera Blu, assegnata dalla Foundation for Environmental Education (Fee).