La giornata nazionale dei Castelli

SAN MARTINO IN PENSILIS-COLLETORTO. L’Istituto Italiano dei Castelli ha annunciato le date della XXVI edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli che si svolgeranno in tutta Italia sabato 10 e domenica 11 maggio 2025.

L’Istituto Italiano dei Castelli è un’organizzazione culturale senza scopo di lucro, nata nel 1964 su iniziativa di Piero Gazzola (autore della Carta Internazionale del Restauro dei Monumenti).

L’organizzazione promuove lo studio storico, archeologico ed artistico delle costruzioni fortificate, la loro salvaguardia e conservazione ed, infine, il loro inserimento nel ciclo attivo della vita contemporanea. L’Istituto si articola in Sezioni regionali che rispondono Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Giornate Nazionali dei Castelli organizzate dalla sezione Molise saranno articolate da castelli aperti con visite guidate e un convegno.

Tutti invitati in questi due giorni alla scoperta dei castelli molisani.

I paesi coinvolti in Molise sono: San Martino in Pensilis, Colletorto e Riccia in provincia di Campobasso e Macchiagodena e Pescolanciano in provincia di Isernia