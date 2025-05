La reliquia di San Pio in Molise

CASTELLINO DEL BIFERNO. La comunità di Castellino del Biferno si prepara a vivere un evento di grande significato spirituale: l’arrivo della reliquia di San Pio. Il momento di venerazione, aperto a tutti i fedeli, si svolgerà in due giornate ricche di raccoglimento e preghiera.

L’esposizione della reliquia avrà luogo sabato 17 maggio presso Talita Kum, a partire dalle 10, mentre domenica 18 maggio, sarà possibile visitarla nella Chiesa di San Pietro in Vincoli dalle 10 alle 12.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità speciale per avvicinarsi alla figura di Padre Pio, simbolo di fede e carità, molto amato dai devoti per il suo esempio di umiltà e sacrificio. I partecipanti potranno dedicarsi alla riflessione e alla preghiera, in un’atmosfera di devozione e spiritualità.

Un appuntamento significativo per la comunità e per chiunque voglia vivere un momento di forte intensità religiosa.