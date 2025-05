MONTENERO DI BISACCIA. La comunità pastorale “Maria Santissima di Bisaccia” di Montenero di Bisaccia si prepara a celebrare la Settimana Giubilare in onore della Beata Vergine Maria di Bisaccia e San Nicola di Bari.

Dal 12 al 17 maggio 2025, la Comunità Pastorale “Maria Santissima di Bisaccia” organizza una serie di celebrazioni in onore della Beata Vergine Maria di Bisaccia e di San Nicola di Bari. Questi giorni saranno ricchi di momenti di preghiera, riflessione e tradizione, nel contesto speciale dell’Anno Giubilare.

Ogni giorno ci saranno celebrazioni eucaristiche, occasione di raccoglimento e spiritualità per i fedeli. Il 14 maggio, è prevista una conferenza dedicata all’Anno Santo, un’opportunità per approfondire il significato di questo evento religioso e il suo impatto sulla comunità.

Il 15 maggio, si svolgerà la Via Matris, una cerimonia che celebra il cammino spirituale di Maria attraverso momenti di meditazione e preghiera. Il giorno successivo, 16 maggio, sarà particolarmente significativo: in programma c’è una solenne Messa presieduta dal Vescovo Gianfranco Palumbo, seguita da una grande processione religiosa, un evento che coinvolgerà i partecipanti in un sentito atto di devozione.

Non mancheranno, inoltre, momenti culturali, con iniziative dedicate alla tradizione e persino una sfilata di moda, un’aggiunta originale che arricchisce il programma con un tocco di creatività e celebrazione comunitaria. L’evento si concluderà il 17 maggio, con un’ultima giornata dedicata alla fede e alla comunione tra i partecipanti.