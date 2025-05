LARINO. Si informa la popolazione che nei prossimi due giorni l’isola ecologica di Contrada Sant’Antonio non sarà attiva per riparare il danno causato da qualcuno che l’ha usata in maniera impropria. Inoltre si segnala che è assolutamente vietato lasciare i rifiuti al suo esterno. In zona sono installate delle telecamere. Si confida nel buonsenso di tutti.