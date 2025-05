L’azalea della ricerca di Airc ‘sboccia’ a Guglionesi

GUGLIONESI. In occasione della Festa della Mamma, anche il comune di Guglionesi partecipa alla storica iniziativa dell’Azalea della Ricerca, promossa da Airc a sostegno della ricerca sui tumori femminili. Domenica 11 maggio, dalle ore 9, i volontari dell’Agng saranno presenti in piazza a Castellara, per distribuire le azalee.

Un piccolo gesto che rappresenta un grande contributo alla lotta contro il cancro, unendo la solidarietà locale a una causa nazionale. La partecipazione attiva dell’Agng dimostra, ancora una volta, l’importanza della collaborazione per sostenere la ricerca scientifica e la salute delle donne.