Lutto cittadino a Ururi, domani i funerali di Vincenzo Campofredano

URURI. Con ordinanza sindacale n. 8 del 7 maggio 2025, il Comune di Ururi ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dell’8 maggio 2025, data in cui si terranno le esequie di Vincenzo Campofredano, in segno di cordoglio e di affetto verso di lui e i suoi familiari.

L’amministrazione comunale ritiene di interpretare il sentimento dell’intera comunità ururese, profondamente colpita da questa tragica notizia. Vincenzo, Cavaliere del Carro dei Giovani, era impegnato nella manifestazione più significativa della nostra tradizione: la Corsa dei Carri di Ururi che si svolge in onore del SS. Legno della Croce, simbolo profondo della nostra storia, cultura e fede.

Oggi Ururi si stringe attorno alla famiglia Campofredano, nel ricordo di un Vincenzo che ha onorato le nostre radici con passione e spirito di appartenenza.

Riposa in pace, Vincenzo.