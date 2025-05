‘Pentro Trail Miranda’, Piero Mignogna sul gradino più alto del podio

TERMOLI. Pentro Trail Miranda è una gara di corsa in montagna organizzata dalla NAI Isernia, valevole come seconda tappa del circuito Corrimolise Intersport 2025, promosso dal Comitato Regionale FIDAL.

Una gara molto dura, non solo per la distanza di 15 km e per le asperità del percorso, ma soprattutto per il dislivello di oltre 1000 metri.

Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stato Piero Biagio Mignogna, atleta della Runners Termoli, giunto in solitaria al traguardo in 1h28′.

Ad accompagnarlo nell’impresa, altri due atleti tesserati per la società termolese: