Percorsi di educazione stradale agli studenti di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Il Comune di Montenero di Bisaccia, grazie al Comando di Polizia Locale guidato dal dottor Pierfrancesco Assogna, ha organizzato un percorso di educazione stradale destinato agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, che si è concluso nei giorni scorsi.

Il progetto, realizzato in collaborazione con la Ditta Pissta e il Centro Commerciale Costaverde, è stato articolato in due incontri e ha coinvolto circa 90 alunni dell’Istituto Omnicomprensivo Sammy Basso di Montenero di Bisaccia.

Il tema dell’educazione stradale è un argomento importante nell’ambito della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, in quanto i ragazzi iniziano a sviluppare una maggiore indipendenza e autonomia e sono più propensi a muoversi da soli per strada.

Grazie anche alla presenza del personale di Pissta e degli agenti di Polizia Locale Martina Maggio e Valerio Colameo, nel corso dei due incontri sono state approfondite le tematiche relative al comportamento dei pedoni, dei ciclisti e della segnaletica stradale come strumento fondamentale di comunicazione.

È stata evidenziata inoltre l’importanza dell’utilizzo delle cinture di sicurezza e dei gravi pericoli derivanti dall’uso del “telefonino” alla guida di veicoli. Inoltre, i ragazzi hanno avuto l’occasione di prendere parte alla simulazione di un posto di controllo.

Ottimo il feedback ricevuto dagli studenti, testimoniato dalla partecipazione attiva, dall’entusiasmo e dalla curiosità manifestata per le tematiche proposte.

Al termine dell’iniziativa, tutti gli alunni coinvolti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, consegnato dal Comandante della Polizia Locale, Pierfrancesco Assogna.

“Questi corsi che rivolgiamo ai giovani studenti – spiegano dal Comando di Polizia Locale – sono molto importanti e rappresentano un momento proficuo per l’apprendimento di semplici regole del Codice della Strada, ma sono utili anche per trasferire i principi basilari della civile convivenza, basata sulla legalità e sul rispetto per gli altri.

Infine, il progetto ha avuto l’ulteriore scopo di far percepire ai ragazzi la figura dell’agente di Polizia Locale come persona al loro servizio e al servizio della comunità, non solo per la repressione dei reati, ma soprattutto con il ruolo importante di ausilio alla cittadinanza e di prevenzione di illeciti, a cui ci si può rivolgere quando si hanno dubbi o difficoltà.

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Istituto Omnicomprensivo Sammy Basso per la proficua collaborazione e ringraziamo ovviamente la Ditta Pissta e il Centro Commerciale Costaverde per aver contribuito alla riuscita dell’iniziativa”.