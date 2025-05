Primo Maggio in musica: la mappa dei ‘concertini’

TERMOLI. Anche quest’anno in occasione della Festa dei Lavoratori, l’assessorato al Turismo del Comune di Termoli, in collaborazione con i Commercianti del Centro e La Pro Loco di Termoli, ha organizzato una serie di eventi che si terranno in diverse zone del centro cittadino.

Il Primo Maggio trascorre all’insegna di concerti, momenti ludici dedicati ai più piccoli e spettacoli itineranti che vedranno come protagonisti gli artisti di strada.

Dunque un primo maggio tutto da vivere per le vie del centro con spettacoli e concerti che si terranno in orari diversi proprio per consentire a tutti di scegliere l’evento che più piace:

“Il Villaggio dei Bambini”

Piazza Vittorio Veneto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22

“Natalia Biondelli e Michele Iammarone”

In prosismità di Lounge Bar Diletta / Malisy dalle ore 17

“Indiependenti”

In prossimità di Birreria Only One/Santo/Marea/ Sapido dalle ore 17

“I Folli”

Piazza Insorti d’Ungheria dalle ore 16

“Mago Peppe Show”

Piazza Mercato dalle ore 17,30

“Un Gruppo di Amici”

Piazza Duomo dalle ore 19,30

“Tintilia Sound”

Corso Fratelli Brigida – in prossimità del bar Grecale dalle ore 17.