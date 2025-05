Pro Termoli: ultima partita e lotteria per la Festa della Mamma

Domenica 11 maggio alle 16:30 presso il campo di Porticone in Via Padova Termoli ci sarà l’ultima partita casalinga della Pro Termoli diretta dal presidente Fabio Mignogna, e dal mister Paolo Ferro contro il ‘Biccari’, la quale si accinge a festeggiare la permanenza in categoria. A fine partita, durante i festeggiamenti, ci sarà l’estrazione della lotteria in occasione della festa della mamma. Sarà presente l’assessora Silvana Ciciola, il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello e, impegni permettendo, l’assessore regionale Michele Marone e il senatore Costanzo della Porta.