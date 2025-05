Referendum: il M5S ne parla a Termoli il 22 maggio

TERMOLI. In vista del referendum dell’8 e 9 giugno 2025, il Movimento 5 Stelle promuove un incontro pubblico per informare i cittadini sui contenuti dei quesiti referendari e sostenere il voto favorevole.

L’appuntamento è per giovedì 22 maggio alle ore 17, presso il Sottovento, al porto turistico Marina di San Pietro a Termoli.

L’iniziativa, dal titolo “Si vota Sì – Per un lavoro per tutti, dignitoso, stabile e sicuro”, vedrà la partecipazione di:

Valerio Fontana , coordinatore Movimento 5 Stelle Termoli

, coordinatore Movimento 5 Stelle Termoli Paolo De Socio , comitato Referendum 5 Sì

, comitato Referendum 5 Sì Pietro D’Adamo , avvocato giuslavorista

, avvocato giuslavorista Roberto Gravina , consigliere regionale M5S

, consigliere regionale M5S Gianluca Falcone, comitato Referendum 5 Sì

Un’occasione per approfondire temi centrali per il futuro del lavoro in Italia, tra diritti, tutele e prospettive occupazionali, e per comprendere il significato dei cinque “Sì” proposti.

L’ingresso è libero.