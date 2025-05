TERMOLI. Resta incastrato nella zona di Rio Vivo e a salvarlo, parliamo di un gattino randagio, sono stati gli onnipresenti Vigili del fuoco, è avvenuto giovedì pomeriggio, intorno alle 17.30, e le due donne che hanno chiamato il 115, poiché non riuscivano a liberarlo, vogliono ringraziare la squadra che ha operato il cosiddetto ‘soccorso tecnico’. «Sono stati fantastici come sempre, con le attrezzature adeguate sono riusciti a liberarlo, per fortuna, sono stati grandi».