San Martino ricorda don Angelo con una messa

SAN MARTINO IN PENSILIS. A un mese dalla sua dipartita i fedeli di San Martino in Pensilis ricorderanno con gratitudine e affetto, don Angelo Castelli per il suo ministero al servizio della comunità parrocchiale per i suoi 27 anni di sacerdozio spesi tra noi.

Fede operosa, amore e servizio: don Angelo è stato un sacerdote che ha donato tutta la sua esistenza per il Signore in ogni ambito in cui ha offerto il suo ministero incarnando le indicazioni del Vaticano II per un proficuo coinvolgimento dei laici.

Guidato da uno spirito di iniziativa, di proposta, di presenza amorevole e premurosa tra la gente con lo sguardo rivolto sempre verso il Padre,

Don Angelo è stato soprattutto un uomo di Dio, di preghiera, di contemplazione. Una messa di suffragio è fissata alle 19 di giovedì prossimo, 8 maggio.