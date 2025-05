Sclerosi multipla: il comune di Termoli s’illumina di rosso

TERMOLI. Il Comune di Termoli aderisce alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, indetta per il 30 maggio.

Per l’occasione, domani sera il Comune di Termoli si colorerà di rosso per tenere alta la sensibilizzazione.

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in questa settimana, ha tenuto diversi incontri nell’ambito della settimana dell’informazione, tesa a far conoscere la malattia.

Proprio domani sera, diversi palazzi e monumenti si illumineranno di rosso, un semplice gesto simbolico che testimonia però l’impegno diffuso, la partecipazione dei territori e la vicinanza delle istituzioni.

Momento centrale sarà la celebrazione della Giornata Mondiale della SM, il 30 maggio, un appuntamento collettivo d’azione e speranza che unisce tutto il mondo nella lotta contro la Sclerosi Multipla.

Si stima che in Italia siano poco meno di tre milioni le persone a dover convivere con questa malattia, e la conoscenza dei sintomi risulta fondamentale per una attenta diagnosi. La ricerca scientifica ha fatto passi in avanti fondamentali: le terapie si sono moltiplicate e diversificate, migliorando concretamente la qualità della vita delle persone. Anche la riabilitazione, oggi, è riconosciuta come un alleato strategico con valore neuroplastico, capace di agire sul sistema nervoso per contrastare l’impatto della malattia.