TERMOLI. Screening epatite C: nuovo appuntamento a Termoli.

Continuano le attività di screening per l’epatite C. Dopodomani, sabato 3 maggio 2025, dalle ore 9 alle ore 13.30, in Piazza del Papa a Termoli, test gratuito per tutti i nati tra il 1969 ed il 1989. Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo sreeninghcv@asrem.org.

Una iniziativa di prevenzione che vuole sfruttare l’affluenza alla fiera del primo sabato del mese.