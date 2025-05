TERMOLI. Si comunica che per domattina, giovedì 29 maggio, alle ore 10,30 è stata convocata una conferenza stampa per illustrare i servizi navetta istituti per l’estate.

All’incontro con la stampa parteciperanno il vicesindaco e assessore al Turismo Michele Barile, l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Miele e i responsabili della Gtm.

L’incontro si terrà nella sala consiliare del municipio di Via Sannitica.