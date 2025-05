Stile senza confini: in passerella i ragazzi speciali

MONTENERO DI BISACCIA. Domani, mercoledì 14 maggio 2025, alle ore 18:30, Piazza S. Giovanni XXIII a Montenero di Bisaccia ospiterà un evento straordinario: “Stile Senza Confini”, una serata che unisce moda, musica, cultura e solidarietà.

“Stile Senza Confini” non è solo una sfilata di moda, ma un momento speciale in cui la bellezza e l’inclusione si fondono per creare un’esperienza unica ed emozionante. L’iniziativa è curata dall’associazione “Una Mano Per La Vita” e gode del patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia e della Consulta per le Disabilità.

L’evento inizierà alle 18:30 con una sfilata che metterà in mostra la moda come strumento di inclusione. Durante la serata verrà presentato un progetto innovativo e ancora segreto, dedicato ai ragazzi speciali, un’iniziativa coraggiosa alla quale chiunque potrà contribuire con una donazione o partecipando attivamente in futuro.

A seguire, alle 20, il pubblico potrà godere di un concerto dal vivo con la band “iPupazzi”, un’esibizione frizzante e coinvolgente che chiuderà la serata con energia, emozioni e voglia di stare insieme.

L’evento rappresenta un’importante occasione per la comunità di Montenero di Bisaccia, unendo moda, inclusione e territorio. Tutti sono invitati a partecipare a questa serata speciale e a essere parte di un’esperienza che lascia il segno.