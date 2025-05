Terone: «L’istituto Alfano dà lustro alla nostra città»

TERMOLI. “Il Liceo Classico-Scientifico di Termoli ha di nuovo dato lustro alla nostra città”.

esulta così il consigliere comunale Giuseppe Terone (Fdi), alla notizia dei risultati raggiunti dalla squadra di dibattito del Liceo termolese.

“Conosco personalmente questa squadra eccezionale, i cui membri hanno avuto modo varie volte di stupirci, anche in occasione dell’evento di dibattito organizzato in Comune nello scorso febbraio”.

Terone, ex-studente del liceo classico, ex-debater e oggi giudice della disciplina, aveva partecipato alla stessa competizione come speaker nell’anno scolastico 2019/2020.

“Lo scopo di questa dichiarazione è duplice”. Prosegue poi. “Innanzitutto, desidero complimentarmi con i ragazzi -in particolare con Vincenzo Mastronardi per il risultato personale-, con il professor Mascilongo, con la Preside e la scuola tutta per le capacità dimostrate. In secundis, ringraziare questi ragazzi. Il ringraziamento delle istituzioni è dovuto a chi, come loro, restituisce all’Italia un’immagine positiva di Termoli e del Molise, di una gioventù che si mette in gioco e con impegno si esercita nelle discipline del confronto, nell’arte della parola e del rispetto. L’amministrazione è fiera dei suoi ragazzi ed è giusto che si sappia. Termoli sta diventando, sempre più, la città del dibattito”.