Tre giorni di addestramento per il Soccorso Alpino

CAMPOBASSO. Si sono appena concluse tre intense giornate di addestramento in forra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) Molise.

Sotto la supervisione degli istruttori della Scuola Nazionale forre del Cnsas i tecnici del Servizio regionale Molise si sono esercitati in tecniche di progressione e simulazioni di soccorso in diverse forre del territorio molisano.

Il continuo addestramento in scenari ed ambienti complessi quali quelli delle forre, consente al personale tecnico del Cnsas di poter intervenire efficacemente per prestare soccorso sanitario a persone che, durante la pratica del canyoning, possono subire incidenti o essere difficoltà.