Un mese senza don Angelo Castelli

TERMOLI. La comunità parrocchiale di “Gesù Crocifisso” si unisce in preghiera per ricordare don Angelo Castelli, a un mese dalla sua scomparsa. Figura di grande bontà, fedele e sempre generoso nel suo servizio, don Angelo sarà celebrato con una Messa in sua memoria martedì 6 maggio alle ore 18:30 nella chiesa di Gesù Crocifisso a Termoli.

Il suo esempio di dedizione e amore per la comunità rimarrà sempre vivo nei cuori di chi l’ha conosciuto. La parrocchia invita tutti coloro che lo hanno amato a partecipare a questo momento di preghiera e commemorazione.