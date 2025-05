TERMOLI. Un ultimo saluto a Pasqualino Sciarretta.

Un’altra eccellenza dell’imprenditoria termolese ci ha lasciati. La notizia della scomparsa di Pasqualino Sciarretta – che già sapevamo, attraverso il figlio Vincenzo, non stesse bene – ci ha colto comunque di sorpresa e dolore. Negli ultimi tempi, Pasqualino ha dovuto affrontare molte difficoltà legate alla salute. Ogni volta che sembrava attenuarsi un problema, ne sopraggiungeva un altro, più insidioso, che lentamente minava il suo corpo ma mai il suo spirito. Forse è duro pensarlo, ma oggi Pasqualino ha finalmente ritrovato pace e riposo. Pasqualino era un uomo di spirito, di grande umanità.

Dove c’era lui, c’era allegria. Le feste, le cene, perfino una passeggiata diventavano momenti speciali, perché lui sapeva essere tutto: amico sincero, confidente generoso, ironico e pungente, ma anche serio e riflessivo quando serviva. Le risate, le chiacchiere al mare da Filippo, al Lido dei Delfini, con lo stesso Filippo e il cugino Giovanni (Kocis), sono ricordi che restano impressi in chi ha avuto la fortuna di vivere quegli attimi. Ora, caro Pasqualino, ti immaginiamo mentre intraprendi il tuo ultimo viaggio, e vogliamo pensare che lì dove stai andando ritroverai le persone che hai amato e che ti hanno preceduto: il tuo caro fratello Antonio, che se n’è andato troppo presto, e magari anche Filippo, per riprendere quelle chiacchiere interrotte e tornare finalmente a sorridere. Persona conosciuta e stimata a Termoli, Pasqualino lascia un grande vuoto. Durante le partite di basket, tuo figlio Vincenzo sedeva spesso accanto a me, e mi raccontava di te, delle tue condizioni. Negli ultimi tempi, il suo sguardo raccontava già molto.

E oggi, il nostro dolore è il suo, è quello di tua moglie Lucia, dei tuoi figli Mariagrazia e Vincenzo, della tua nipotina e di tutti coloro che ti hanno voluto bene. Ci mancherai, amico caro. Ci mancheranno la tua voce, il tuo sguardo buono, la tua risata contagiosa. A nome mio, della mia famiglia, e dell’intera redazione di Termolionline, ci stringiamo in un forte abbraccio alla tua famiglia, partecipando commossi al loro dolore. I funerali si terranno giovedì 15 maggio, alle ore 16, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli, con partenza dalla casa funeraria Jovine in via Egadi 7.

Ciao Pasqualino. Buon viaggio.

Michele Trombetta