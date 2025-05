Verso il Referendum: banchetti Pd nel basso Molise

TERMOLI. Il Partito Democratico si schiera deciso per i cinque sì del Referendum per tutelare i lavoratori e le lavoratrici e per chi vorrebbe la cittadinanza italiana dopo anni che vive nel nostro Paese è integrato, lavora e paga le tasse.

La Federazione Pd del Basso Molise e i circoli cittadini hanno organizzato i banchetti informativi per promuovere i cinque quesiti referendari dell’8 e 9 giugno.

Ecco di seguito il calendario:

Palata il 22 maggio dalle 18 alle 19 in P.zza San Rocco;

Larino il 23 maggio dalle 18 in Piazza del Popolo;

Termoli il 24 maggio dalle 19 alle 21 e il 31 maggio dalle 18 alle 20, Corso Nazionale altezza via Adriatica.