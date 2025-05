«Votare è un dovere, non la pensiamo come Salvini»

TERMOLI. Come annunciato anche in occasione del banchetto di due sabati fa, la componente “Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra”, domani, domenica 25 maggio dalle ore 18.30 alle 20.30, sarà presente con un gazebo in via Adriatica angolo Corso Nazionale, per un presidio informativo sui 5 referendum dell’8 e 9 giugno, nell’ambito delle tante iniziative organizzate dal Comitato Regionale per il Sì.

«Mai come ora è necessario esercitare il nostro dovere di elettori: votare è infatti un dovere, checché ne pensino il ministro Salvini e i suoi colleghi di governo. Mai come questa volta votare significa dire a chi decide che a noi popolo, e solo a noi, spetta, attraverso il voto referendario, l’ultima parola su ciò che tocca la nostra vita. Non rinunciamo a dirla, quella parola… Vi aspettiamo in via Adriatica domenica 25».