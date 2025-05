Addio a Cep, il decesso del 60enne constatato dai medici dopo le sei ore di “osservazione”

TERMOLI-URURI. La comunità di Ururi è sconvolta per la scomparsa di Vincenzo Campofredano, 60 anni, carrista storico del gruppo dei Giovani, stroncato da un malore durante la Carrese. Ricoverato d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli a seguito di un doppio arresto cardiaco, in mattinata era iniziata alle 11.30 la procedura per accertarne la morte cerebrale da parte della commissione medica nominata dal direttore sanitario Pierpaolo Oriente, che si è chiusa alle 17.30.

Il dolore è condiviso anche a livello istituzionale, con numerosi messaggi di cordoglio giunti per ricordare Cepperino, come tutti lo chiamavano.

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha affidato alle parole un ricordo carico di emozione:

«Profonda tristezza per la scomparsa di Vincenzo Campofredano, un dolore che oggi colpisce tutta la comunità di Ururi e tutti coloro che sono legati alla tradizione delle Carresi. La notizia della sua scomparsa ha spezzato il cuore di chi in questi giorni aveva sperato in un suo pronto recupero. Vincenzo se n’è andato nel luogo e nel contesto che più amava: la Carrese, simbolo identitario di Ururi, a cui ha sempre preso parte con passione e orgoglio, in sella tra i Giovani, il suo gruppo, la sua gente, con un attaccamento alla tradizione della terra natìa, caratteristica tipica delle nostre comunità. La Regione Molise si stringe attorno alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di corsa e all’intera comunità di Ururi».

Anche la sindaca di Ururi, Laura Greco, ha voluto rendere omaggio con un messaggio personale e struggente:

«Te ne sei andato nel giorno che tanto hai amato, sul tuo cavallo, indossando i tuoi colori, onorando il Santissimo Legno della Croce che ti eri fatto tatuare sul cuore. Proprio così, sul cuore. Ciao capitano, ciao Cep, ciao Vincé».

I familiari, pur nel dolore, hanno acconsentito al prelievo degli organi, consentendo che il gesto di Vincenzo possa donare nuova vita ad altri. Un ultimo atto di altruismo che conferma lo spessore umano di un uomo profondamente legato alla sua terra e alla sua gente. L’equipe è attesa alle 5 di domattina all’ospedale San Timoteo.