Assalto a un altro Postamat della provincia: ladri in fuga con un’Audi A6

TUFARA. Nella notte tra il 3 e il 4 maggio, un colpo è stato messo a segno al Postamat di Tufara, in provincia di Campobasso. Secondo le prime testimonianze dei residenti, i malviventi avrebbero agito intorno alle 2 del mattino, riuscendo a trafugare l’intera cassetta contenente il denaro.

Dopo il furto, il gruppo si è dato alla fuga a bordo di un’Audi A6, dirigendosi lungo la statale in direzione di Foggia. I Carabinieri sarebbero riusciti a intercettare i ladri, ma il veicolo non è stato fermato, e i banditi hanno proseguito la loro fuga senza essere catturati.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e recuperare il bottino sottratto. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sul caso, al lavori i militari dell’Arma del comando provinciale di Campobasso e della relativa compagnia.