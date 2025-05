Auto contro scooter in via Pertini, ferito un 71enne

TERMOLI. Due gli incidenti avvenuti ieri con conducenti di scooter finiti al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Anche su viale Pertini c’è stato un impatto tra una vettura e un motociclo. A farne le spese un 71enne del posto, alla guida del mezzo a due ruote. Sul posto forze dell’ordine e 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli, in ambulanza, che hanno trasportato l’anziano centauro in viale San Francesco. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia di Stato. In un orario cruciale, traffico che ne ha risentito non poco.