Auto frena bruscamente e provoca la caduta di uno scooter, 14enne finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. Saranno gli agenti della Polizia locale di Termoli a ricostruire l’accaduto: un incidente è avvenuto ieri, intorno all’ora di pranzo, presso la rotatoria tra via Molise e via Martiri della Resistenza. Il protagonista della vicenda è un 14enne, appena uscito da scuola, che, in seguito a una frenata improvvisa di un’auto davanti a lui, ha perso il controllo del mezzo mentre effettuava la curva, finendo a terra.

Secondo le informazioni raccolte, il ragazzo è stato prontamente soccorso da due signore che si trovavano nelle vicinanze. Queste, insieme ad altri due ragazzi accorsi per verificare le condizioni dell’adolescente, hanno aiutato a liberarlo dal mezzo e lo hanno fatto sedere, in attesa dei soccorsi. È stato immediatamente allertato il 118, che ha provveduto al trasferimento dell’infortunato in ospedale. Dell’auto, invece, nessuna traccia, ha proseguito la propria marcia.

La caduta ha provocato una frattura complessa del gomito sinistro.