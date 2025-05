Coppia di pusher arrestati dai Carabinieri, a segno le nuove linee guide del comando generale dell’Arma

VENAFRO. Sono stati intensificati i controlli da parte dei Carabinieri della compagnia di Venafro durante le ultime festività pasquali e nei ponti di primavera, sia tramite i quotidiani servizi di perlustrazione che con quelli straordinari di controllo del territorio predisposti secondo le linee guida del comando generale, tutti finalizzati prioritariamente alla prevenzione, repressione e contrasto dei reati in genere, specie quelli contro il patrimonio e relativi al consumo di stupefacenti, nonché al controllo della circolazione stradale e dei luoghi e dei locali che attirano la movida giovanile.

Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza della circolazione stradale mediante con­trol­li con l’ausilio dell’etilometro e del drug test, a seguito dei quali sono state elevate numerose sanzioni per violazione delle norme previste dal codice della strada (gui­da sen­za cintura, cir­co­la­zio­ne di vei­co­li non as­si­cu­ra­ti o pri­vi di revisione). Nel corso dei servizi, la locale Arma ha deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due automobilisti, un uomo del posto sorpreso a circolare in tarda notte con un tasso alcolemico pari a 2.41 gr/l e l’altro, un giovane proveniente dal napoletano che circolava senza aver mai conseguito la patente (violazione già commessa più volte nel corso del biennio).

Nell’attività di contrasto alle sostanze stupefacenti, inoltre, i Carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo e una donna, di origine pugliese, che, in transito nel territorio, sono stati trovati in possesso di circa 100 grammi di marijuana e 80 di hashish, nonché di materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e una ingente somma di denaro in contante. Sono stati anche segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo quali consumatori (ai sensi dell’art.75 DPR 309/90) otto ragazzi trovati in possesso di sostanze stupefacenti destinate ad un uso personale e per i quali verrà avviato un iter riabilitativo. In totale sono stati sequestrati un complessivo di circa 25 grammi di hashish, 20 di marijuana e 7 di cocaina.

Com­ples­si­va­men­te lo sforzo profuso dai Carabinieri della Compagnia di Venafro ha portato ad un incremento dei controlli, sia statici che dinamici, che ha permesso di limitare e ridurre al minimo i sinistri stradali, soprattutto quelli con feriti, e di garantire sicurezza e legalità in giornate particolarmente sentite dalla cittadinanza, a di­mo­stra­zio­ne del­l’im­pe­gno co­stan­te del­l’Ar­ma.