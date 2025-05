Ennesimo raggiro a un’anziana, truffatori si fanno consegnare soldi, gioielli e fedi nuziali

TERMOLI. Denunciato sui social il nuovo episodio di raggiro e furto ai danni di un’anziana, che una utente e residente, ha diffuso sul gruppo Afdm.

Il nuovo episodio di truffa ha colpito un’anziana termolese, mettendo in luce le tecniche sempre più sofisticate dei malintenzionati. La figlia, attraverso un post su Facebook, ha raccontato l’esperienza vissuta da sua madre, vittima di un raggiro ben orchestrato. I truffatori hanno utilizzato il trucco del telefono bloccato, coinvolgendola in conversazioni simultanee su due linee diverse. Dopo averla confusa con chiacchiere, si sono presentati a casa sua e l’hanno convinta a consegnare denaro e gioielli, comprese le fedi nuziali.

Come proteggersi dalle truffe domestiche

Le truffe ai danni degli anziani e delle persone vulnerabili sono purtroppo sempre più frequenti. Ecco alcuni consigli per evitare di cadere in questi raggiri:

Diffidare delle chiamate sospette – Se ricevete una telefonata da sconosciuti che vi mettono fretta o vi chiedono informazioni personali, interrompete la conversazione e verificate con un familiare. Non aprire la porta a sconosciuti – Nessun ente ufficiale manda operatori senza preavviso. Se qualcuno si presenta a casa vostra con richieste strane, chiamate subito le forze dell’ordine. Verificare sempre con un parente – Se vi dicono che un vostro familiare è in difficoltà e ha bisogno di soldi, contattatelo direttamente prima di prendere qualsiasi decisione. Attenzione ai falsi tecnici – I truffatori spesso si spacciano per tecnici di luce, gas o acqua. Chiedete sempre un tesserino identificativo e, in caso di dubbi, chiamate la compagnia di riferimento. Segnalare subito alle autorità – Se sospettate di essere vittima di una truffa, denunciate immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine. La Polizia di Stato e i Carabinieri offrono supporto e consigli utili per prevenire questi episodi.

Le truffe possono lasciare un segno profondo, non solo economico ma anche emotivo. La prevenzione e la consapevolezza sono le armi migliori per difendersi. Parlate con i vostri cari, informate gli anziani e diffondete questi consigli per proteggere chi è più vulnerabile.