Fanno saltare in aria anche il Postamat a Petacciato

PETACCIATO. Ci risiamo, e stanno diventando davvero troppe: ennesimo assalto a una postazione Atm, che siano Postamat o bancomat, non fa differenza per i banditi che attraversano il confine e fanno saltare in aria gli sportelli con cui gli utenti prelevano (o fanno anche versamenti, laddove è possibile).

Ancora una volta, presa di mira la colonnina delle Poste, ulteriore problema per comunità che nemmeno più hanno istituti di credito in paese.

I colpi negli ultimi mesi sono davvero tanti. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli. Dalle prime stime, il bottino del colpo messo a segno con la tecnica delle marmotte sarebbe ingente; così come i danni all’agenzia delle Poste.

Ancora non è possibile quantificare il bottino, poiché l’ultimo ‘rifornimento’ di contanti era avvenuto venerdì scorso e occorrerà considerare tutti i prelievi effettuati. In sopralluogo il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo.