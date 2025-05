Furgoncino si ribalta sulla statale 87

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un colpo di sonno potrebbe essere stata la causa dell’incidente avvenuto sulla Statale 87, nei pressi del bivio per San Martino in Pensilis, dove un furgoncino bianco è uscito di strada mentre procedeva in direzione Termoli.

L’allarme è stato lanciato da alcune colleghe in servizio presso la compagnia di Termoli, e sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Larino. Dopo aver verificato le condizioni del conducente, gli agenti hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il conducente, fortunatamente, non avrebbe riportato ferite gravi nonostante il violento impatto. È stato accompagnato dai familiari presso l’ospedale San Timoteo per accertamenti, ma le prime informazioni indicano che le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

L’incidente si aggiunge a una serie di episodi avvenuti sulla Statale 87, una strada che spesso registra sinistri di varia entità. Le autorità continuano a monitorare la sicurezza del tratto stradale, invitando gli automobilisti alla massima prudenza, soprattutto nelle ore serali e notturne.