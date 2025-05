In fiamme auto e rimessa agricola, interviene il 115

CAMPOBASSO. Poco prima delle 5 di stamattina presso la sala operativa del 115 del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso è giunta la segnalazione di un’autovettura in fiamme in una contrada periferica di Campobasso, parcheggiata in un’area attigua l’abitazione.



Sul posto si è recata una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con due mezzi, visto che le fiamme stavano già interessando una vicina rimessa agricola in legno e lamiere dove erano ricoverati un trattore ed altri utensili agricoli rimasti coinvolti dall’ incendio. I pompieri hanno lavorato con autoprotettori per la protezione delle vie respiratorie dai gas e fumi prodotti dall’incendio e tramite naspo ad alta pressione hanno provveduto a spegnere l’incendio, alimentato anche dal forte vento che soffiava, evitando che si espandesse a degli alberi vicini.