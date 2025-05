Investita in Corso Mario Milano, 49enne all’ospedale

TERMOLI. Una signora di 49 anni è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, nel primo pomeriggio di oggi a causa dell’impatto subito con una vettura, che l’ha urtata mentre attraversava da pedone corso Mario Milano.

La donna investita è caduta a terra, rimediando una lesione alla spalla, sul posto sia Polizia locale che Carabinieri, intervenuti assieme al 118 Molise, con l’ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli, che l’hanno trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.