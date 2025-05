Irregolarità ambientali, autodemolitore nei guai

ISERNIA. Nell’ambito di un’operazione mirata di controllo sulle attività di autodemolizione, il Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia ha condotto un’ispezione su tutto il territorio provinciale, su direttiva del superiore Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari.

Durante i controlli effettuati dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Colli a Volturno, sono state riscontrate diverse violazioni in materia ambientale presso un’attività di autodemolizione, portando alla denuncia del titolare. Tra le irregolarità accertate figurano una gestione illecita di rifiuti e l’omesso smaltimento dei fanghi derivanti dal sistema di depurazione delle acque di dilavamento del piazzale dell’autodemolizione. Tali violazioni sono state contestate ai sensi dell’art. 256 co. 1 del D.Lgs n. 152/2006, con l’accertamento di pratiche non conformi alle norme di settore per la gestione dei veicoli fuori uso.

Per sanare le irregolarità riscontrate, al contravventore sono state impartite le dovute prescrizioni ambientali asseverate dall’organo tecnico regionale, secondo le procedure previste dal Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06). Inoltre, è stata comminata una sanzione amministrativa di 6.500 euro.

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia ha ribadito l’importanza di questi controlli, svolti con particolare frequenza al fine di prevenire comportamenti illeciti nel settore delle autodemolizioni. L’obiettivo è quello di scongiurare attività che possano arrecare gravi danni ambientali, considerata la pericolosità dei rifiuti generati da tali operazioni.