Migliora il 50enne investito alla Carrese, trasferito al Cardarelli l’uomo ferito in via Madonna delle Grazie

TERMOLI. Della giornata assai drammatica di ieri, in basso Molise, con cinque incidenti, considerando tale anche l’investimento subito da un 50enne alla Carrese di San Martino in Pensilis, a opera di un cavallo – nella fase del cambio.

Il cinquantatreenne investito mentre era sullo scooter in via Madonna delle Grazie da un’auto è stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Campobasso, a causa di un trauma toracico, anche se non corre pericoli particolari.

Operata, invece, la signora coinvolta nel sinistro di via Foce dell’Angelo, al volante della sua macchina che si è scontrata con un camion.

Migliorate le condizioni del 50enne rimasto ferito alla Carrese, trasferito anch’egli al Cardarelli ieri sera, tanto che potrebbe essere dimesso al più presto.