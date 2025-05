Picchiava la madre da anni, 45enne arrestato a Tenerife

CAMPOBASSO. Nel pomeriggio del 6 maggio 2025, la Polizia spagnola ha eseguito un Mandato di Arresto Europeo nei confronti di un 45enne originario di Campobasso, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della madre.

La denuncia e le indagini

Il caso ha avuto inizio il 6 gennaio 2025, quando la madre dell’indagato si è rivolta alla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Campobasso, denunciando ripetute violenze subite dal figlio. L’uomo, tossicodipendente e affetto da disturbi psichici, aveva già precedenti per aggressioni verbali e fisiche, culminate in calci e pugni nei giorni precedenti alla denuncia.

Le indagini hanno confermato un quadro di maltrattamenti protratto per anni, con precedenti condanne per atti simili, sia nei confronti della madre che dell’ex compagna. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma l’indagato si era già reso irreperibile, espatriando.

L’arresto a Tenerife

Grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, l’uomo è stato individuato a Santa Cruz de Tenerife, dove è stato raggiunto e arrestato. Attualmente si trova in Spagna, in attesa delle procedure di estradizione verso l’Italia.

Un fenomeno in crescita

La Procura della Repubblica di Campobasso ha evidenziato come questo caso rientri nella crescente incidenza dei reati di maltrattamenti in famiglia. Solo nel 2025, infatti, sono già stati registrati 40 casi di “Codice Rosso” nella provincia. Le autorità continuano il loro impegno per prevenire l’aggravarsi di tali situazioni e garantire tutela alle vittime di violenza