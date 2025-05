Polstrada ‘recupera’ cane smarrito lungo la Bifernina

TERMOLI. Una disavventura con lieto fine, quella che si è verificata nella mattina di sabato scorso, 3 maggio, per un cane meticcio di piccola taglia che si era smarrito lungo la Fondovalle del Biferno.

Intorno alle 9 del mattino, nel territorio del comune di Lucito, gli operatori della Polizia stradale del Distaccamento di Termoli nel transitare sulla statale 647 (Bifernina, ndr), una delle principali arterie molisane percorsa tutti i giorni da centinaia di auto e mezzi pesanti, hanno notato un cagnolino vagare impaurito sul ciglio della carreggiata, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli automobilisti in transito.

I poliziotti hanno subito rallentato il traffico e messo in sicurezza l’area, riuscendo ad avvicinarsi all’animale per metterlo in salvo. Il cagnolino, è apparso disorientato ma in buone condizioni.

Così dopo averlo rifocillato e tranquillizzato, il cucciolo è stato affidato alle cure del servizio veterinario dell’ASREM e poi condotto presso il canile municipale, dove verrà rintracciato il proprietario tramite il microchip.