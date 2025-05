“Sala ascolto riservata” per le vittime di violenza

CAMPOBASSO. Presso la Questura di Campobasso sarà inaugurata una “Sala Ascolto Riservata” a tutela delle vittime più vulnerabili.

Il prossimo 10 maggio, alle ore 10.30, presso i locali della Divisione Anticrimine della Questura di Campobasso sarà inaugurata una “Sala Ascolto Riservata” destinata all’accoglienza delle vittime di reati che si trovino in situazioni di particolare vulnerabilità. La Sala servirà soprattutto a creare un ambiente confortevole per le donne e i minori che abbiano necessità di essere tutelati e che potranno così trovare ascolto e dialogo in un contesto adeguato alla loro condizione.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle azioni intraprese dalla Polizia di Stato a tutela dei cittadini per concretizzare il motto “Esserci Sempre”. La “Sala Ascolto Riservata”, che si aggiunge alla sala per le audizioni protette già da anni attiva presso la Squadra Mobile, sarà quindi un luogo in cui si potrà concretizzarsi la vicinanza alle vittime di reati di violenza domestica, maltrattamenti e atti persecutori.

All’inaugurazione prenderanno parte il prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, il sindaco del capoluogo Marialuisa Forte ed i rappresentanti di alcuni centri antiviolenza operanti in provincia.