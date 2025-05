Scontro frontale sulla Trignina, feriti i due conducenti

TRIGNINA. Nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo l’ora di pranzo, una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla statale “Trignina” in territorio di Trivento per un incidente frontale tra due autovetture. Feriti i due conducenti di cui uno risultava incastrato nell’ abitacolo.

Sul posto si è recata anche una squadra del vicino distaccamento di Agnone del comando dei Vigili del Fuoco di Isernia, per disincastrare dall’autovettura con l’utilizzo di pinze e cesoie idrauliche uno dei due feriti mentre la squadra di Campobasso si è occupata dei feriti presenti nell’altra macchina.

Sul posto anche i Carabinieri di Trivento e due ambulanze del 118. Strada chiusa temporaneamente per consentire i soccorsi