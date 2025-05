TERMOLI. Momenti di apprensione, quelli nella tarda mattinata di oggi, poco prima dell’ora di pranzo, dove uno scooter in transito tra via Molise e via Martiri della Resistenza, ha perso il controllo, con in sella due 16enni, che sono cadute a terra. Soccorse dal 118 Molise, intervenute coi volontari della Misericordia in ambulanza, le adolescenti sono state trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Rilievi affidati dalle forze dell’ordine.