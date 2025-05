Stalking e violenza, braccialetto elettronico per un 23enne

CAMPOBASSO. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Campobasso hanno eseguito un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, disponendo il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, con controllo elettronico.

Il provvedimento è stato applicato a un giovane 23enne di origine extracomunitaria, residente a Campobasso, gravemente indiziato per atti persecutori e percosse nei confronti della sua ex fidanzata. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe messo in atto comportamenti violenti e persecutori, caratterizzati da scenate di gelosia, aggressioni fisiche e appostamenti, generando nella vittima un costante stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Le indagini condotte dai Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura, hanno permesso di ricostruire la vicenda attraverso testimonianze e prove fornite dalla giovane donna. Questo caso si aggiunge a una serie di episodi simili che emergono con crescente frequenza e che la Procura di Campobasso ritiene necessario contrastare in modo efficace, anche per prevenire crimini più gravi.

Nel corso del 2025, numerose indagini sono state avviate in applicazione delle disposizioni del “Codice Rosso”, coinvolgendo i vari reparti dell’Arma presenti sul territorio.