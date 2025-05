Statale 16: ruba una Jaguar e si schianta contro una Panda e una gazzella dei Carabinieri

STATALE 16. Ruba una Jaguar e nella fuga si schianta contro una Panda e poi contro l’auto dei carabinieri: 4 i feriti, tra cui due militari. È accaduto intorno alle 4 del mattino lungo la Statale 16 nei pressi di Casarza.

L’auto rubata, una Jaguar di alta gamma, procedeva da San Salvo in direzione Vasto Nord. Durante l’inseguimento, l’auto rubata ha sbandato, schiantandosi frontalmente contro una Panda condotta da un 42enne del posto, e successivamente impattando contro l’auto dei carabinieri che seguiva.

Il ladro, un 25enne pugliese, ha riportato gravi ferite e, dopo essere stato estratto dalle lamiere, è stato trasferito d’urgenza presso l’Ospedale di Chieti. La sua condizione resta critica, ma stabile, e i medici continuano a monitorarlo. Fortunatamente, i carabinieri coinvolti nell’incidente, un 30enne e un 35enne, hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati presso l’ospedale di Vasto per gli accertamenti. Anche il conducente della Panda ha riportato ferite lievi e si trova sotto osservazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Vasto, che hanno estratto il ladro e i feriti dalle vetture. La Statale 16 è stata chiusa in entrambe le direzioni al km 515+900, con il traffico deviato lungo le strade circostanti. L’incidente si è verificato non molto distante dal punto in cui, nel marzo del 2024, persero la vita tre persone in un altro tragico incidente, aumentando il timore di una zona particolarmente pericolosa.

Le squadre Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenute per gestire la viabilità e permettere il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

L’attività di monitoraggio del territorio continua come parte di un’operazione più ampia per contrastare i reati predatori, voluta dalle autorità locali.