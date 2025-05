MONTENERO DI BISACCIA. Un tamponamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla ss16, al km 529, nel territorio comunale di Montenero di Bisaccia. Sono state coinvolte tre auto, una Fiat 500, una Punto e una berlina straniera. Per fortuna, non ci sono state conseguenze di rilievo. Trasportato all’ospedale San Timote di Yermoli una persona di Vasto, per accertamenti.