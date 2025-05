Tre furti in 10 giorni al campo sportivo di via Padova

TERMOLI. Ladri e vandali a tempo pieno, in servizio permanente effettivo. Non saranno bande ‘criminali’, ma quanto danno fastidio. A subire le incursioni delinquenziali, ben tre in dieci giorni, dal post Pasquetta, è l’impianto sportivo di contrada Porticone, in via Padova.

Porte e finestre danneggiate, furti di carne, affettatrice, robot da cucina e oggi a soqquadro gli spogliatoi. Davvero assurdo, pensare di tornare più volte nello stesso posto.

La struttura è affidata alla Pro loco Termoli e il presidente, Luciano Calignano, ci ha commentato in modo molto amareggiato l’accaduto.

Sarà sporta, ovviamente formale denuncia. Situazioni ed episodi incresciosi, che continuano a minare la sicurezza e la tranquillità della città.