Vigili del fuoco al Pronto soccorso per sfilare due anelli dalla mano di una signora

TERMOLI. Poco prima delle 18 la Sala Operativa del 115 ha ricevuto una chiamata di supporto dal Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, per estrarre due anelli dalla mano di un’anziana signora che per via di una precedente frattura aveva le dita particolarmente gonfie.

Sul posto si è recata la squadra di Vigili del Fuoco di Termoli che non potendo operare con le attrezzature in nostra dotazione si è ingegnata con un filo da cucitura ferite, usato comunemente in ospedale, per estrarre gli anelli.

L’intervento si è concluso nel migliore dei modi dopo quasi 50 minuti.