A Campomarino l’80esimo anniversario del Victory Europe Day

CAMPOMARINO. Campomarino celebra l’80° anniversario del VE-Day: un momento per onorare la storia e promuovere la pace. Il comune di Campomarino, il 6, 7, 8 maggio, si unisce alle comunità di tutto il mondo nel commemorare l’ottantesimo anniversario del Victory in Europe Day, che segnò la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa l’8 maggio 1945. Questo importante anniversario offre un’opportunità solenne per onorare il coraggio di coloro che hanno combattuto per la libertà e riaffermare il nostro impegno per la pace e la comprensione tra i popoli. Ottant’anni fa, l’Europa celebrava la fine di anni di oscurità e sofferenza. Il VE-Day rappresenta la vittoria sulla tirannia e un momento di speranza per un futuro migliore. Oggi, ricordiamo con profonda gratitudine il sacrificio e l’impegno di molti.

Il sindaco Vincenzo Norante, il presidente Erika Della Penna e il Consiglio comunale invitano tutti i cittadini a partecipare alle iniziative commemorative organizzate dal comitato cittadino coordinato da Giuseppe Marini, il primo a ricostruire la struttura e l’organizzazione dei cinque campi di aviazione e del loro legame con la storia nazionale e mondiale. Le iniziative in programma includeranno una cerimonia di accoglienza dei figli dei piloti della Seconda Guerra Mondiale, una mostra artistica, momenti di riflessione con le scuole, l’annullo filatelico e la visita del territorio. È nostro dovere ricordare la lezione della storia, onorare coloro che hanno pagato il prezzo più alto per la nostra libertà e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della pace, della tolleranza e del rispetto reciproco. Le celebrazioni di quest’anno saranno un’occasione per riflettere sul passato, celebrare la resilienza dello spirito umano e rinnovare il nostro impegno per un futuro di pace e prosperità per tutti.