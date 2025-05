A Termoli lo swing fa solidarietà: concerto benefico per il Congo

TERMOLI. Sabato 17 maggio 2025, alle ore 18:00, l’Auditorium della Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Termoli ospiterà un evento musicale all’insegna della solidarietà. Protagonista sarà la Jurassic Jazz Orkestra, pronta a coinvolgere il pubblico con il suo inconfondibile sound swing.

Il concerto, organizzato in collaborazione con il Gruppo Scout Agesci Termoli 1 e Villa Santa Maria, ha come obiettivo la raccolta fondi a favore della comunità dell’Istituto Dottrina Cristiana in Congo.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 192 6863.

Musica, impegno e speranza si incontrano per una causa che va oltre i confini.