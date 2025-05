Al centro sociale di via Sannitica il saggio di ballo di fine anno

TERMOLI. Nel pomeriggio di ieri, presso la sede del Centro Sociale di via Sannitica n.15, si è tenuto il saggio di ballo di fine anno. Un evento curato nei dettagli: dalle musiche, agli abiti, agli accessori, al trucco. Una festa danzante di livello.

Il saggio rappresenta l’evento conclusivo di un vero e proprio corso di ballo, diretto dalla maestra Rosanna Castiello. Il corso, iniziato lo scorso ottobre, ha visto numerosi partecipanti.

La presidente del centro sociale, Carla Gissi, si è dichiarata molto soddisfatta per la massiccia partecipazione all’iniziativa, anche perché: “Il ballo è terapia, la musica è ritmo e gioia di vivere.

Con queste premesse abbiamo puntato sul progetto, affidato poi all’occhio della bravissima maestra Castiello, che con tanta passione ci ha guidato in tutti questi mesi, fino a raggiungere ottimi risultati che ci hanno permesso di organizzare questo saggio”.

Al centro sociale si balla principalmente per socializzare, divertirsi e mantenersi in forma. I centri sociali, come quelli per anziani, offrono spesso corsi di ballo per tutti, anche per chi ha difficoltà con la ginnastica, creando un ambiente accogliente e di vero divertimento.

I centri sociali sono luoghi di incontro, dove le persone possono interagire, creare nuove relazioni e, attraverso attività come il ballo, possono nascere nuove amicizie e — perché no — nuovi amori. Questo non lo sappiamo, anche se Cupido è sempre pronto con il suo arco, e ci ha insegnato: mai dire mai.

La maestra Castiello ci ha parlato dell’importanza di questa disciplina: “Il ballo è un’attività che può portare gioia e svago, offrendo un’occasione per divertirsi e rilassarsi.

Il ballo, soprattutto il ballo liscio, può essere un ottimo esercizio fisico, aiutando a mantenere lo spirito e la forma fisica, a tutte le età“.

Il centro di via Sannitica è una realtà attiva e partecipata: si organizzano tornei di carte, corsi di burraco, è presente un interessante centro di lettura, si ascolta musica, si partecipa a canti di gruppo e karaoke.

Il saggio di ballo ha visto coinvolto, a turni, un gran numero di soci che si sono esibiti con tanto impegno in balli di gruppo e di coppia, alla presenza di un pubblico numeroso di amici e parenti entusiasti.

Al termine della manifestazione, la maestra ha consegnato un ricordo personale a tutti i ballerini.

Dopo la performance, l’aperitivo — accompagnato da raffinate prelibatezze e organizzato con cura nei minimi particolari grazie alla partecipazione delle socie — è stato un ulteriore momento di convivialità, creando ancora una volta opportunità di socializzazione e aggregazione.

Una realtà sociale importante per la nostra comunità.

La presidente, nel salutarci, ci ha dato una notizia in anteprima e in esclusiva: sono in fase avanzata diverse iniziative volte a offrire sempre maggiori servizi e attività socio-culturali e ricreative ai soci.

La manifestazione ha trasmesso gioia, ha coinvolto tutti i presenti ed è stata sicuramente un’occasione per uscire, condividere e vivere momenti di spensieratezza, che ci aiutano — oggi più che mai — a vivere meglio.

Giuseppe Alabastro